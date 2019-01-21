مونديال اليد - مصر تقدم مباراة قوية وتخسر أمام الدنمارك

خسر المنتخب المصري أمام الدنمارك في مباراة قوية بالجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني ببطولة العالم لكرة اليد.

وقدم لاعبو منتخب مصر مباراة قوية أمام أصحاب الأرض واقترب الفراعنة أكثر من مرة من معادلة النتيجة لكن خبرة لاعبي الدنمارك حسمت المواجهة.

ونجحت الدنمارك في حسم المباراة بنتيجة 26-20 في مباراة امتاز فيها الفراعنة بالدفاع القوي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الدنمارك بنتيجة 9-7 قبل أن يعود الفراعنة في الشوط الثاني لكن سيطر لاعبو الدنمارك على مجريات المباراة في أخر عشر دقائق.

وانفرد منتخب الدنمارك بصدارة الترتيب برصيد 8 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما يحتل المنتخب المصري المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

ويختتم الفراعنة مواجهات الدور الثاني بمواجهة تونس في الرابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل.

ويحتاج منتخب مصر للفوز مع خسارة المجر أمام النرويج للاحتكام إلى فارق الأهداف وإنهاء المجموعة في المركز الرابع للعب على المركزين السابع والثامن.