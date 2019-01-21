تقارير برتغالية: كواريزما يرغب في الرحيل عن تركيا

لا يشعر البرتغالي ريكاردو كواريزما جناح بيشكتاش بالراحة في تركيا، ولذلك يرغب في الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ريكاردو كواريزما النادي : بشكتاش

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن كواريزما يرغب في الرحيل عن تركيا هذا الشهر بسبب ظروف عائلية.

واقترحت الصحيفة البرتغالية الشهيرة أن كواريزما ربما يرغب في الانتقال إلى بورتو ليلحق بزميله بيبي الذي انتقل لبورتو في يناير الجاري.

ويمتد تعاقد كواريزما صاحب الـ35 عاما مع بيشكتاش حتى 2022.

خاص كواريزما 23 مباراة مع بيشكتاش هذا الموسم وسجل 3 أهداف.

وبدأ كواريزما مسيرته الاحترافية مع سبورتنج لشبونة قبل ارتداء قمصان برشلونة وإنتر ميلان وبورتو وتشيلسي.

ولعب كواريزما لبورتو خلال فترة متباعدتين، قبل أن ينتقل منه إلى بيشكتاش في 2015.

وفاز الجناح المهاري بدوري أبطال أوروبا 2010 مع إنتر ميلان.