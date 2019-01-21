مونديال اليد - مجموعة مصر.. النرويج تهزم السويد وتشعل المنافسة بين الفراعنة والمجر

الإثنين، 21 يناير 2019 - 20:36

كتب : محمد سمير

منتخب النرويج - كرة يد

واصل منتخب النرويج انتصاراته في الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد بالتغلب على السويد ليعزز حظوظه في التأهل لنصف نهائي البطولة.

وتغلب منتخب النرويج على السويد بنتيجة 30-27 ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الثاني ويتبقى لكل منهما مباراة في ذلك الدور.

وتقدم منتخب السويد في معظم فترات الشوط الأول قبل أن يحسم النرويج الفوز وينهي الشوط 17-14.

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بذلك رفع منتخب النرويج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني متفوقا على السويد بالمواجهات المباشرة ويأتي خلف الدنمارك المتصدر بنفس الرصيد.

ويلعب منتخب الدنمارك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين أمام مصر في ختام الجولة قبل الأخيرة.

ويتنافس منتخبا مصر والمجر بقوة على المركز الرابع من أجل خوض مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

ويتأهل أصحاب المراكز من الثاني إلى السابع في بطولة العالم إلى ملحق التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

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