ميلان يهزم جنوى ويصعد للمركز الرابع في الدوري الإيطالي

حقق ميلان فوزا ثمينا على جنوى ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي ليصعد إلى المركز الرابع في المسابقة.

وانتهى اللقاء بفوز الروسونيري بهدفين نظيفين سجلهما لاعبو ميلان في الشوط الثاني.

وافتتح فابيو بوريني التسجيل في الدقيقة 72 قبل أن يؤمن سوسو نقاط المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 83.

واستغل فريق ميلان خسارة لاتسيو ليصعد إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعد فوزين متتاليين.

ويصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بينما صاحبي المركزين الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي.

ويخوض ميلان مواجهة قوية يوم السبت المقبل أمام نابولي ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.