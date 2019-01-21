كرة طائرة - براءة لاعب الزمالك من حكم إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات

أعلن هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك عن حصول محمد محسن لاعب نادي الزمالك للكرة الطائرة على حكم برفع الإيقاف عنه نهائيا في قضية تناول المنشطات.

وكان قد تم إيقاف محمد محسن لمدة أربع سنوات بسبب ثبوت إيجابية عينة تحليل المنشطات له والتي تم سحبها يوم 21 أغسطس 2016.

وقررت اللجنة التأديبية إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات بداية من 31 أكتوبر 2016 وحتى 30 أكتوبر من عام 2020.

وتظلم اللاعب ضد القرار مشددا أن إيجابية العينة جاءت بسبب مادة "الروكتوبمين" والتي تدخل الجسم بعد تناول اللحوم المستوردة أو المحقونة بذلك الهرومن.

وحصل هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك على براءة اللاعب من سويسرا وقام بتهنئته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن جانبه حرص محمد محسن على توجيه الشكر إلى هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك بعد مساندة له في قضية المنشطات.

وكتب محسن عبر حسابه الشخصي "شكرا أستاذ هاني زادة أكثر من وقف بجانبي وكان والد فعلا من البداية، أنت كنت سببا بعد الله في رفض المحكمة الدولية استشكال الوادا بطلب توقيع عقوبة 4 سنين عليّ ورفض استئنافنا المحلي".