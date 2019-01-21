المولد: لا أعلم أين الخلل.. نعتذر للجمهور عن الإخفاق

الإثنين، 21 يناير 2019 - 15:13

كتب : FilGoal

فهد المولد - السعودية - لبنان

اعتذر فهد المولد لاعب السعودية لجمهور منتخب بلاده بعد الخسارة يوم الاثنين في الدور ثمن النهائي لكأس آسيا 2019 أمام اليابان بهدف.

وقال المولد عقب اللقاء في حوار مع شبكة بي.إن.سبورتس:"لا أعلم بالضبط أين الخلل أو المشكلة".

وواصل "بالتأكيد أخفقنا، نعتذر للجمهور وبإذن الله القادم أفضل".

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وأهدر الأخضر فرصا عديدة كادت تعيده للقاء لكن التماسك القوي لدفاع اليابانيين منح فريق نيبون التأهل للدور ربع النهائي الذي يواجه فيه فيتنام.

وقال ياسر الشهراني:"قدمنا ما علينا وأهدرنا فرصا عديدة. اجتهدنا لكن هذه كرة القدم".

وأخفت السعودية في الوصول بعيدا بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بعدما ودعت من دور المجموعات في 2015 حين نظمت أستراليا البطولة وتوجت بها.

فهد المولد السعودية

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