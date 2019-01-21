بالفيديو - بهدف وحيد وبعد كثير من المحاولات.. السعودية تودع كأس آسيا ضد اليابان

بعد العديد من المحاولات على مرمى اليابان لهز شباكه، ودع منتخب السعودية بطولة كأس آسيا 2019 من دور الـ16 يوم الإثنين، وذلك بعد الخسارة بنتيجة 1-0.

منذ بداية اللقاء وفي أول 10 دقائق بدأ المنتخب السعودي اللقاء بقوة وضغط واستحوذ على الكرة، وحاول على المرمى، وفي الدقيقة الثانية كاد أن يسجل الهدف الأول من رأسية لمحمد آل فتيل، لكنها مرت بجانب مرمى اليابان.

استمرت سيطرة السعودية، ومع مرتدة وحيدة لليابان في الدقيقة 16، تحولت إلى ركلة ركنية، نفذها جاكو شيباساكي، لتصل إلى رأس تاكيهيرو تومياسو الذي أسكنها شباك الأخضر.

المنتخب السعودي سدد 9 مرات، منها تسديدة وحيدة على المرمى، العديد من المحاولات لم تكن كافية لفك شفرة الدفاع الياباني.

كما استحوذ الأخضر على الكرة بنسبة 72% وحصل على 6 ركنيات، لكن دون أي فاعلية على مرمى، شويتشي جوندا حارس اليابان.

إحدى التسديدات البعيدة عن مرمى اليابان، كانت في الدقيقة الـ35 من هتان باهبري جناح الأخضر، الذي سدد بطريقة رائعة لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 65 سدد هتان مرة أخرى لكنها مرت بجانب قائم اليابان، وفي الدقيقة 71 كاد علي البليهي أن يسجل بعد عرضية رائعة لكن رأسية مدافع الأخضر مرت بسلام أعلى مرمى اليابان.

المنتخب السعودي ودع آخر نسختين لكأس آسيا من دور المجموعات. أما اليابان فتوج بطلا لنسخة 2011 وودع النسخة الماضية من ربع النهائي.

ويواجه منتخب اليابان نظيره فيتنام يوم الخميس ضمن ربع نهائي البطولة.