ماني: الفوز على كريستال بالاس هو الأهم هذا الموسم

الإثنين، 21 يناير 2019 - 14:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كريستال بالاس

يعتقد ساديو ماني مهاجم ليفربول أن الفوز 4-3 على كريستال بالاس يوم السبت، هو الأكثر إثارة لفريقه من بين 19 انتصاراً حققهم الريدز هذا الموسم.

وحول ليفربول تأخره بهدف إلى فوز برباعية مقابل ثلاثة، بفضل أهداف محمد صلاح (هدفين) وروبيرتو فيرمينو وماني، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ورد ماني على سؤاله حول ما إذا كان هذا الفوز هو الأكبر للريدز خلال الموسم الجاري بقوله: "100%. بالتأكيد لم نقدم الأداء الأفضل، ولكن أهم شيء هو أننا حصدنا الثلاث نقاط. الجميع سعداء".

أخبار متعلقة

سكاي – برشلونة يقترب من ضم بواتينج لاسارتي يعقد جلسة مع معاونيه لحسم القائمة الإفريقية جوزيه: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وإلغاء الهبوط سبب عدم انضمامه للأهلي صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد فوز ليفربول المثير أمام بالاس

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "كريستال بالاس لعب بشكل جيد خلال الشوط الأول. سجلوا أهداف وكان من الصعب علينا اللعب بين خطوطهم. في الشوط الثاني حاولنا دفع الأمور ومن خلفنا الجمهور، وسجلنا هدفين سريعين".

وواصل الدولي السنغالي "عندما أصبحت النتيجة 3-2 كان الأمر أكثر صعوبة، قبل أن نسجل الهدف الرابع. كانت مباراة صعبة للغاية، ولكننا حصلنا على الثلاث نقاط".

وعن الهدف الذي أحرزه، وهو العاشر له هذا الموسم، أضاف ماني: "كان هدفاً جيداً جاء في الوقت المناسب. لقد أزال الضغط قليلاً. عقب أن باتت النتيجة 4-2 كان بإمكانهم العودة، ولكننا قدمنا أداءً جيداً وفزنا في النهاية. هذا هو الشيء الأهم".

div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;">

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

ليفربول ساديو ماني كريستال بالاس

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر كأس آسيا - أستراليا تدافع عن لقبها أمام أوزبكستان 11 دقيقة |
عمرو وردة يعلن رحيله من باوك؟ 18 دقيقة | المحترفون
فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي 27 دقيقة | المحترفون
رسميا - أرسنال يعلن عن رحيل "العين الماسية" 38 دقيقة | أوروبا
المولد: لا أعلم أين الخلل.. نعتذر للجمهور عن الإخفاق 45 دقيقة |
عامر حسين لـ في الجول: الأمن يرفض إقامة مباراة بتروجيت والإسماعيلي في السويس 48 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

قد ينال إعجابك