ماني: الفوز على كريستال بالاس هو الأهم هذا الموسم

يعتقد ساديو ماني مهاجم ليفربول أن الفوز 4-3 على كريستال بالاس يوم السبت، هو الأكثر إثارة لفريقه من بين 19 انتصاراً حققهم الريدز هذا الموسم.

وحول ليفربول تأخره بهدف إلى فوز برباعية مقابل ثلاثة، بفضل أهداف محمد صلاح (هدفين) وروبيرتو فيرمينو وماني، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ورد ماني على سؤاله حول ما إذا كان هذا الفوز هو الأكبر للريدز خلال الموسم الجاري بقوله: "100%. بالتأكيد لم نقدم الأداء الأفضل، ولكن أهم شيء هو أننا حصدنا الثلاث نقاط. الجميع سعداء".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "كريستال بالاس لعب بشكل جيد خلال الشوط الأول. سجلوا أهداف وكان من الصعب علينا اللعب بين خطوطهم. في الشوط الثاني حاولنا دفع الأمور ومن خلفنا الجمهور، وسجلنا هدفين سريعين".

وواصل الدولي السنغالي "عندما أصبحت النتيجة 3-2 كان الأمر أكثر صعوبة، قبل أن نسجل الهدف الرابع. كانت مباراة صعبة للغاية، ولكننا حصلنا على الثلاث نقاط".

وعن الهدف الذي أحرزه، وهو العاشر له هذا الموسم، أضاف ماني: "كان هدفاً جيداً جاء في الوقت المناسب. لقد أزال الضغط قليلاً. عقب أن باتت النتيجة 4-2 كان بإمكانهم العودة، ولكننا قدمنا أداءً جيداً وفزنا في النهاية. هذا هو الشيء الأهم".

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ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.