مورينيو يعترف بكره الكثيرين له ويصرح: لا أهتم كيف يراني الناس

يرى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق أن طبيعة شخصيته وكيف يتعامل مع المنافسين تكثر من أعدائه.

وقال البرتغالي في حوار مع شبكة بي.إن.سبورتس القطرية:"هي طبيعتي. أصل النادي، أرتدي القميص وحين أرحل أخلعه وهو متسخ ومبلل بالعرق".

وواصل "أقاتل من أجل النادي ولا أهتم بصورتي ولا أهتم بالعواقب. أذهب إلى ريال مدريد فأصبح عدوا لبرشلونة. أذهب إلى إنتر ميلان ولا أستطيع الانتقال إلى تورينو لأن الناس يكرهونني هناك. جمهور أرسنال، ربما ليس بعد، لكن حين كنت مدربا لتشيلسي كانوا يكرهونني. لعبت 15 مرة ضدهم، فزت 12 وتعادلت 3. لم أخسر مطلقا. يكرهونني".

ولطالما حرص مورينيو على استفزاز المنافسين سواء بتصريحات أو إشارات مثلما فعل في مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا حين فاز في تورينو ثم وضع يده على أذنه ونظر للجمهور وكأنه يقول:"أين صوتكم؟".

وحقق البرتغالي البالغ عمره 55 عاما إنجازات عديدة مع معظم الفرق التي دربها بورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد ويونايتد.