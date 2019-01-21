الزمالك يخوض 8 مباريات في شهر

ينتظر الزمالك جدول مزدحم في الأيام المقبلة بعد تأهله إلى الكونفدرالية التي يلعب فيها أمام جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبيترو أتليتكو الأنجولي.

من 24 يناير إلى 24 فبراير سيلعب الفارس الأبيض 8 لقاءات، أي لقاء كل 3 أو 4 أيام. ولن تكون مواجهاته كلها في مصر، وإنما سيسافر طويلا ليلعب مرة في كينيا ومرة في أنجولا.

يبدأ المشوار بلقاء قوي مرتقب أمام بيراميدز يوم الخميس يأمل معه الفريق توسيع الفارق في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز مع أقرب ملاحقيه.

وفي 29 يناير يحل الزمالك ضيفا على مصر للمقاصة في لقاء صعب ثم يتجه إلى قلب القارة السمراء لمواجهة جورماهيا في 3 فبراير.

وبعد العودة يلعب أمام النجوم في 9 فبراير ثم يستضيف نصر حسين داي في 13 فبراير.

ويواجه إنبي في 17 فبراير وبعد 3 أيام يصطدم بطلائع الجيش وفي 24 فبراير يلعب في مصر أمام بيترو أتليتكو.

وبعد رحلة طويلة إلى أنجولا يواجه بيترو في 3 فبراير ثم يلعب لقاء في الدوري، سيتم تحديده لاحقا، قبل أن يواجه ضيفه جورماهيا في 10 مارس.