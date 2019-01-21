انتهت كأس آسيا - السعودية (0) - (1) اليابان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة السعودية ضد اليابان ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا لعام 2019 يوم الإثنين.

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د.71 خطييييييييرة للأخضر، عرضية رائعة تصل إلى علي البليهي ورأسية منه تمر أعلى مرمى اليابان.

د.65 تسديدة خطيرة للغاية من هاتان باهبري تمر بجوار قائم اليابان. السعودية تواصل الضغط.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.35 خطيييييييييييرة للأخضر، تسديدة رائعة R2 من هتان باهبري جناح السعودية لكنها مرت بجانب قائم اليابان.

هدف ⚽️ الدفاع السعودي يعاني والياباني تومياسو يسجل الأول من رأسية بعد ركلة ركنية. السعودية 0 اليابان 1#beINAFC pic.twitter.com/AgMwYO55aw — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 21, 2019

د.16 هدف أول للمنتخب الياباني برأسية من تاكيهيرو تومياسو

د.2 ضغط للمنتخب السعودي ورأسية من محمد آل فتيل تمر بجانب مرمى منتخب اليابان.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل