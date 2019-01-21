تشكيل السعودية - المولد يقود الهجوم ضد اليابان والشهري والصيعري على مقاعد البدلاء

الإثنين، 21 يناير 2019 - 11:43

كتب : FilGoal

فهد المولد - السعودية - لبنان

دفع خوان أنطونيو بيتزي بفهد المولد في مركز المهاجم بجانب الثنائي هتان باهبري وسالم الدوسري كجناحين في مواجهة اليابان بكأس آسيا.

منتخب السعودية على موعد لمواجهة نظيره الياباني ضمن دور الـ16 من بطولة كأس آسيا.

ويلعب الثلاثي عبد الله عطيف وحسين المقهوي وعبد العزيز البيشي في خط الوسط.

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ويتواجد الثنائي يحيى الشهري لاعب الوسط ومحمد الصيعري مهاجم الأخضر على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأخضر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: محمد البريك – محمد آل فتيل – علي البليهي – ياسر الشهراني

الوسط: عبد الله عطيف – حسين المقهوي – البيشي

الهجوم: الدوسري – فهد المولد – هتان باهبري

في آسيا كأس آسيا 2019

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