إبراهيموفيتش: بوجبا ومورينيو افتقدا للثقة ببعضهما البعض

يرى زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجيلوس جالاكسي الأمريكي أن مستوى بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد تحسن بعد رحيل المدرب جوزيه مورينيو بسبب أزمة ثقة كانت بين اللاعب والمدير الفني البرتغالي.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال إبراهيموفيتش الذي لعب تحت قيادة مورينيو في يونايتد وزامل بوجبا:"هناك لاعبون يحتاجون للحرية للقيام بما يقدرون عليه تحت إشراف المدرب. كل مدرب لديه تكتيكه الخاص لكن بعض اللاعبين يقومون بعمل ممتاز ويحتاجون للحرية، بوجبا أحدهم".

وواصل إبراهيموفيتش في حواره مع شبكة إي.إس.بي.إن الأمريكية "بوجبا لم يشعر بثقة المدرب (مورينيو)، والأخير لم يشعر بثقة بوجبا. لا يؤدي اللاعب جيدا إن لم يحظ بثقة المدرب، لا تجد الطاقة أو الحافز، مورينيو شعر بنفس الشيء حول بوجبا. هذه الأشياء تحدث، جزء من اللعب، ليس كل الناس يجيدون التعامل مع بعضهم البعض".

واستمر السويدي البالغ عمره 37 عاما "تصل إلى مرحلة ما وتجد الأمور معقدة جدا فيرحل هذا أو ذاك. في الوقت الحالي رحل المدرب وبوجبا يتمتع بالحرية".

وانقلبت الأمور رأسا على عقب في قلعة أولد ترافورد منذ رحيل مورينيو وقدوم المدرب الشاب أولي جونار سولشاير.

وفاز سولشاير في أول 7 مباريات مع الفريق محققا بداية مثالية لم يتوقعها جمهور مانشستر يونايتد.

وسجل بوجبا في المباريات السبع 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وقالت تقارير سابقة إن علاقة بوجبا ومورينيو وصلت إلى طريق مسدود وأن اللاعب يفكر في الرحيل عن الفريق إذا استمر البرتغالي في منصبه.