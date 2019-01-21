ديفيد لويز: كلنا مع ساري

شدد ديفيد لويز لاعب تشيلسي على مساندته لمدربه ماوريزيو ساري نافيا وجود أزمة بين الأخير وبعض لاعبي الفريق.

ديفيد لويز النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال البرازيلي في تصريحات صحفية:"كل قام به رائع، علينا الآن تطوير بعض التفاصيل الصغيرة. لا أعتقد أن هناك لاعبين ضده، الكل يثق بعمله والكل معه".

وانتقد الإيطالي ساري لاعبيه بعد خسارة الفريق يوم السبت أمام مضيفه أرسنال بنتيجة 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وزعمت تقارير أن لاعبين في تشيلسي انقلبوا ضد ساري مثلما حدث من قبل في النادي مع جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 47 نقطة ويلعب أمام مضيفه بورنموث في 30 يناير.