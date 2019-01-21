إيمري: نحتاج أوزيل مثل أي لاعب في الفريق

الإثنين، 21 يناير 2019 - 09:13

كتب : FilGoal

إيمري - أوزيل

شدد أوناي إيمري مدرب أرسنال على حاجته للاعبه ميسوت أوزيل مشيرا إلى أنه كاد يشرك الألماني في لقاء تشيلسي يوم السبت الذي حسمه النادي على ملعبه بنتيجة 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مسعود أوزيل

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"كان جاهزا للمشاركة يوم السبت لكننا قررنا عدم الدفع به".

وواصل مدرب إشبيلية السابق "تحدثت معه أيضا، أريده جاهزا لمباراة اليوم، للمباريات المقبلة مثل كل اللاعبين بالفريق".

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وأتم إيمري "أثق به لو كان شارك أمام تشيلسي، بمقدوره تنفيذ ما نريد، وفي المباريات المقبلة نحتاج كل اللاعبين وأيضا لاعب بجودة أوزيل".

وابتعد أوزيل البالغ عمره 30 عاما عن المشاركة في التشكيل الأساسي لأرسنال مما زاد التكهنات بأنه قد يرحل عن الفريق.

وشارك لاعب ريال مدريد السابق في 16 مباراة فقط بالموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

أوزيل أرسنال إيمري

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