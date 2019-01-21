سولشاير: راشفورد يستطيع الوصول إلى مستوى رونالدو

أثنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على لاعبه ماركوس راشفورد مشيرا إلى قدرة الأخير على السير على خطى من سبقوه من نجوم الفريق الإنجليزي.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال النرويجي في تصريحات صحفية:"سنه 21، لكن نضوجه يفوق عمره وكذلك مجهوده. إذا نظرت إلى الإحصائيات، شارك في 150 مباراة مع الفريق في عمر أصغر من كريستيانو رونالدو وواين روني".

وسئل سولشاير هل راشفورد قادر على بلوغ مستوى رونالدو وروني ليرد "بالتأكيد. يستطيع حتما أن يكون في أعلى مستوى". وأضاف "كلما سجلت أكثر كلما زادت ثقتك بنفسك، الطريقة التي يعمل بها على مدار الأسبوع رائعة لأنه يتدرب كثيرا".

واستمر سولشاير الذي يقود يونايتد بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم "راشفورد ينتمي لمانشستر يونايتد. لا تستطيع إبعاده، سيقاتل ويدافع عن نفسه ويدافع عن زميله. العمل معه ممتع. هو وجيسي (لينجارد)، علي القول إنني أحب هذين اللاعبين ابني النادي. عملت مع جيسي وشاهدت ماركوس في فريق الناشئين. يستمتعان بصحبة أحدهما للآخر، حين نسافر دوما يكونان معا. متفاهمان في الملعب، هذا نتاج دخولك النادي عن طريق بول ماكجينيس وجيمي ريان. عملا مع مدربين وتعلما معنى أن تصبح لاعبا في مانشستر يونايتد".

ويتألق راشفورد منذ قدوم سولشاير وسجل اللاعب 5 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق سولشاير بداية مثالية مع الفريق بالفوز في سبع مباريات متتالية.

وتولى سولشاير قيادة الفريق خلفا لجوزيه مورينيو.