نيمار: لا أوافق بيليه في انتقاده لي

رد نيمار على انتقادات وجهها له بيليه أيقونة كرة القدم البرازيلية والذي طلب من الأول أن يركز على اللعب ويبتعد عن السقوط المستمر في الملعب.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال نيمار نجم باريس سان جيرمان في حوار مع قناة كانال الفرنسية:"انتقادات بيليه؟ أجدها مثيرة للانتباه".

وواصل "طالما لا تفوز، تتلقى الانتقادات. لم أتحايل مطلقا خلال كأس العالم، فقط تعرضت لتدخلات كثيرة".

واستمر اللاعب البالغ عمره 26 عاما "اليوم الناس تتكلم كثيرا لأن الموضوع حول نيمار وكل شيء يتم تضخيمه. أحترم انتقادات بيليه لكن لا أتفق معها".

ويتعرض نيمار، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، لانتقادات مستمرة بسبب كثرة سقوطه في الملعب زاعما تعرضه لتدخلات قوية من المنافسين.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو قادما من برشلونة في 2017.

وشارك البرازيلي في 22 مباراة بالموسم الحالي مع سان جيرمان وسجل 20 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.