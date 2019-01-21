نيمار: لا أوافق بيليه في انتقاده لي
الإثنين، 21 يناير 2019 - 08:42
كتب : FilGoal
رد نيمار على انتقادات وجهها له بيليه أيقونة كرة القدم البرازيلية والذي طلب من الأول أن يركز على اللعب ويبتعد عن السقوط المستمر في الملعب.
نيمار
النادي : باريس سان جيرمان
وقال نيمار نجم باريس سان جيرمان في حوار مع قناة كانال الفرنسية:"انتقادات بيليه؟ أجدها مثيرة للانتباه".
وواصل "طالما لا تفوز، تتلقى الانتقادات. لم أتحايل مطلقا خلال كأس العالم، فقط تعرضت لتدخلات كثيرة".
واستمر اللاعب البالغ عمره 26 عاما "اليوم الناس تتكلم كثيرا لأن الموضوع حول نيمار وكل شيء يتم تضخيمه. أحترم انتقادات بيليه لكن لا أتفق معها".
ويتعرض نيمار، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، لانتقادات مستمرة بسبب كثرة سقوطه في الملعب زاعما تعرضه لتدخلات قوية من المنافسين.
وانضم نيمار إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو قادما من برشلونة في 2017.
وشارك البرازيلي في 22 مباراة بالموسم الحالي مع سان جيرمان وسجل 20 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.