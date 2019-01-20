بالفيديو – كرة القدم أسهل مع ميسي.. برشلونة يهزم ليجانيس في مباراة معقدة

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب كامب نو، في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

برشلونة بحث عن إعادة الفارق إلى 5 نقاط مع مطارده أتليتكو مدريد، قبل عمل على الثأر من هزيمته 1-2 أمام ليجانيس في الدور الأول.

تشكيلة إرنستو فالفيردي شهدت مفاجأة، بإبقاء القائد ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء، تجهيزا لمواجهة الكأس النارية أمام إشبيلية منتصف الأسبوع.

تواجُد ميسي على الخط الجانبي للملعب، لم يمنع رفيقه جوردي ألبا من تنفيذ اللعبة الثنائية الشهيرة، ولكن مع عثمان ديمبيلي هذه المرة، والذي نجح في إقحام الكرة الشباك بالدقيقة 32.

في الشوط الثاني أشعل الدنماركي مارتن برايتوايت المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 57 بعد عرضية المغربي يوسف النصيري.

برايتوايت هز شباك ريال مدريد وبرشلونة في ظرف 4 أيام، وبات ثالث لاعب يسجّل في مرمى القطبين بعد دييجو كوستا لاعب أتليتكو مدريد وسيرخيو كاناليس لاعب ريال بيتيس.

ليهرول فالفيردي إلى منقذه، ويدفع بـ ليونيل ميسي بدلا من كارلس ألينيا في الدقيقة 64.

برشلونة تلقى نبأ سيئا في الدقيقة 67 بتعرض لاعبه عثمان ديمبيلي لإصابة في الكاحل، دفعته إلى مغادرة الملعب لصالح البرازيلي مالكوم.

تأثير ميسي لم يتأخر، فقط 6 دقائق على أرض الملعب كانت كافية حتى يطلق تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة تصدى لها الحارس إيفان كويّار بصعوبة، قبل أن يتابعها لويس سواريز في الشباك بالدقيقة 70.

كويار احتاج إلى عدة دقائق لتلقي العلاج بعد هذه اللقطة، مع مطالبات من لاعبي ليجانيس باحتساب مخالفة على سواريز، نداء لم يلبيه الحكم دي بورجوس بينجوتشيا أو حكام الفيديو.

قبل أن يعود ميسي بنفسه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليقتل المباراة بهدف ثالث بتسديدة يمينية حاسمة بعد تبادل الكرة مع ألبا الذي صنع هدفه الثاني في المباراة.

ميسي سجل هدفه رقم 22 في مسيرته بالدوري الإسباني عند دخوله كبديل، كما رفع عدد أهداف بدلاء برشلونة في دوري هذا الموسم إلى 8، أكثر من أي فريق آخر.

الهدف هو الرقم 400 لـ ميسي تاريخيا في الدوري الإسباني بقياسات صحيفة "ماركا" التي لا تحتسب له هدفه في أتليتك بلباو قبل 6 سنوات.

مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة خاض بدوره مباراته رقم 100 في الدوري الإسباني، وهو أول حارس أجنبي يصل لهذا العدد من المباريات مع الفريق الكتالوني.

فيما صار سيرخيو بوسكيتس أكثر اللاعبين تحصا على بطاقات صفراء في تاريخ برشلونة بالتساوي مع بيب جوارديولا برصيد 87 بطاقة.

برشلونة رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد الثاني، و10 نقاط عن ريال مدريد الثالث.

فيما تجمّد رصيد ليجانيس عند 22 نقطة في المركز 14.