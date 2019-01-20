انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3) - (1) ليجانيس.. ميسي ينقذ برشلونة

الأحد، 20 يناير 2019 - 21:43

كتب : FilGoal

برشلونة - ليجانيس - الدوري الإسباني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة برشلونة أمام ليجانيس في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

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برشلونة في المركز الأول برصيد 43 نقطة، بينما ليجانيس في المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.

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نهاية المباراة

ق. 90 +2 ميسي يسجل الهدف الثالث بتسديدة يمينية رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق.70 لويس سواريز يضيف الهدف الثاني لـ برشلونة بعد تسديدة من ميسي فشل الحارس إيفان كويار في إبعادها بالشكل الصحيح

ق.67 إصابة عثمان ديمبيلي في الكاحل

ق.64 ليو ميسي يدخل بدلا من كارلس ألينيا

ق.57 مارتن برايتوايت يسجل هدف التعادل لـ ليجانيس بعد عرضية يوسف النصيري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 عثمان ديمبيلي يسجل هدف برشلونة الأول بعد عرضية جوردي ألبا

بداية المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إسبانيا برشلونة ليجانيس

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