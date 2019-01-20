انتهت مونديال اليد - مصر (28)-(32) النرويج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد النرويج في كأس العالم.

وتقام المباراة ضمن مواجهات المجموعة الثانية للمرحلة الأساسية من البطولة.

وتضم مجموعة مصر كل من السويد والدنمارك والمجر والنرويج وتونس.

ويلعب منتخب مصر في هذه المجموعة ضد كل من الدنمارك والنرويج وتونس، بعدما لعب سابقا ضد المجر والسويد في الدور الأول.

ويتصدر منتخب السويد المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الدنمارك، ثم المجر في المركز الثالث بـ3 نقاط والنرويج في المركز الرابع بنقطتين، ثم مصر خامسا بنطقة وأخيرا تونس في المركز الأخير دون نقاط.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق 58: هاشم يسجل والنتيجة 28-32

ق 56: إسلام حسن يسجل والنتيجة 26-28 للنرويج

ق 53: علي زين يسجل والنتيجة 27-24 للنرويج

ق 27: أحمد الأحمر يسجل والنتيجة 24-23 للنرويج

ق 45: خيري يسجل ويقلص الفارق والنتيجة 23-22

ق 43: علي زين يسجل والنتيجة 23-20 للنرويج

ق 39: يحيى الدرع يسجل والنتيجة 21-17 للنرويج

ق 33: طرد كريم أيمن

ق 31: كريم أيمن يسجل والنتيجة 17-16 للنرويج

نهاية الشوط الأول

ق 28: سند يسجل والنتيجة 16-14 للنرويج

ق 26: هجمة مرتدة لمصر وعمر الوكيل يسجل والنتيجة 14-13 للنرويج

ق 26: سند يسجل هدف لمصر

ق 21: الوكيل يسجل والنتيجة 12-11 للنرويج

ق 20: يحيى الدرع يسجل والنتيجة 12-10 للنرويج

ق 18: النرويج تسجل والنتيجة 12-9

ق 16: محمد سند يسجل والنتيجة 10-9 للنرويج

ق 14: حجاج يسجل التعادل والنتيجة 8-8

ق 12: عمر بكار يسجل التعادل والنتيجة 7-7

ق 11: يحيى خالد يسجل والنتيجة 7-6 للنرويج

ق 10: النرويج تسجل السادس وتتقدم لأول مرة

ق 9: هاشم يسجل الهدف الخامس للفراعنة والنتيجة 5-4

ق 8: النرويج تسجل الهدف الرابع

ق 7: إسلام حسن يسجل الهدف الرابع لمصر والنتيجة 4-3

ق 7: النرويج تسجل الهدف الثالث والتعادل

ق 6: النرويج تسجل الهدف الثاني

ق 5: النرويج تسجل الهدف الأول

ق 4: عمر حجاج يسجل الهدف الثالث

ق 3: ممدوح هاشم يسجل الهدف الثاني

ق 2: يحيى خالد يسجل الهدف الأول لمصر

انطلاق المباراة