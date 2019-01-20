بالفيديو - عمان تدفع ثمن خطيئة كانو.. وتهدي إيران بطاقة العبور إلى ربع نهائي آسيا

الأحد، 20 يناير 2019 - 21:03

كتب : FilGoal

إيران - عمان - كأس آسيا 2019

تأهل منتخب إيران إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، بفوزه الصعب على عمان بهدفين مقابل لا شيء، في استاد الشارقة، بدور الـ 16.

المباراة اشتعلت منذ الثواني الأولى، عندما تحصّل محسن الغساني على ركلة جزاء لبلاد عمان بعد 55 ثانية، إثر عرقلة من سيد مجيد حسيني لم يتردد الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس في احتسباها وإرفاقها بركلة صفراء.

أحمد مبارك "كانو" قائد عمان وأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في تاريخ بلاده انبرى لتنفيذ الركلة، إلا أنه اصطدم بتألق علي رضا بيرانواند الذي تصدى للركلة بعد أن أشار له زميله سردار أزمون بالزاوية الصحيحة.

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العقاب جاء قاسيا من إيران، عندما استغل علي رضا جهانبخش مهاجم إيران خطأ قاتلا من علي البوسعيدي ظهير عمان، وسجّل هدف الفرس الأول في الدقيقة 32.

في الدقيقة 40 ظهر الحكم راموس بقرار حاسم جديد، واحتسب ركلة جزاء للإيراني مهدي طارمي بعد تدخُل سعد سهيل.

أشكان ديجاجاه قائد إيران تولى تنفيذ الركلة، وسجلها بنجاح عكس منافسه كانو، ليضيف الثاني لـ إيران في الدقيقة 41.

عمان لم تستلم، وعاد الغساني للظهور في الدقيقة 44 بتسديدة قوية مفاجئة من مسافة بعيدة، أبعدها بيرانواند حارس إيران بأطراف أصابعه، وأبقى على نظافة شباكه.

في الشوط الثاني لم تظهر عمان بوجه هجومي قوي، وحاول مهدي طارمي إضافة الهدف الإيراني الثالث في مناسبتين أمام تألق من فايز الرشيدي حارس مرمى عمان بالدقيقتين 58 و86.

إيران واصلت مسيرتها الناجحة في البطولة في طريق الظفر باللقب الأول منذ نسخة 1976، وحافظت على شباكها للمرة الرابعة على التوالي.

المنتخب الإيراني يواجه الصين في ربع النهائي يوم 24 يناير المقبل على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

إيران عمان كأس آسيا كأس آسيا 2019

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