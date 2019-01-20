التشكيل - فالفيردي يفكر في الكأس؟ برشلونة بدون ميسي أمام ليجانيس

الأحد، 20 يناير 2019 - 20:43

كتب : FilGoal

ليو ميسي - برشلونة - إيبار - الدوري الإسباني

أبقى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، نجمه ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء، في المواجهة أمام ليجانيس بالجولة 20 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

فالفيردي يعوّل على لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو في خط الهجوم، مع إبقاء نجمه ميسي على مقاعد البدلاء، لتفكيره على الأرجح في مواجهة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا النارية أمام إشبيلية منتصف الأسبوع.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 43 نقطة.

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تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - توماس فيرمايلين - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بويكيتس - أرثر ميلو - كارلس ألينيا

الهجوم: فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: يسبر سيليسين - نيلسون سيميدو - خيسون موريو - أرتورو فيدال - إيفان راكيتيش - مالكوم - ليونيل ميسي

تشكيل ليجانيس:

حراسة المرمى: إيفان كويّار

الدفاع: ألان نيون - رودري تارين - ديمتريس سيوفاس - كينيث أوميرو - جوناثان سيلفا

الوسط: خوسيه ريسيو - ميكيل فيسجا

الهجوم: أوسكار رودريجيز - مارتن برايتوايت - يوسف النصيري

دكة البدلاء: أندري لونين - خوانفران - فاسيل كرافيتس - جيرارد جامباو - نبيل الزهر - خافي إيراسو - مايكل سانتوس

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