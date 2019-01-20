بيتزي: هوساوي والشهراني جاهزان لمواجهة اليابان.. إنها مباراة حياة أو موت

كشف خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، عن جاهزية لاعبيه المصابين في مواجهة اليابان غدا الإثنين بدور الـ 16 لكأس آسيا 2019.

السعودية تواجه اليابان في مباراة كلاسيكية آسيوية على استاد الشارقة، بغية تصحيح المسار والوصول بعيدا في المسابقة عقب الهزيمة أمام قطر بنهاية الدور الأول.

وعانى منتخب السعودية من غياب قائده أسامة هوساوي طوال الدور الأول للإصابة، المصير الذي طال ياسر الشهراني في المباراتين الثانية والثالثة: "جميع اللاعبين جاهزون، عمر هوساوي وياسر الشهران متاحان للمشاركة غدا، ولكن بالطبع لن أفصح عن الأسماء التي يتلعب".

وأشاد بيتزي بمنتخب محاربي السامواري: "المباريات لا تتشابه، وكل الاحتمالات مفتوحة ومتساوية لكل المنتخبات. دائما ما ندخل أي مباراة بنسبة فوز 50%، أمام اليابان أو غيرها. شاهدت كل مباريات اليابان في الفترة الماضية، وهو واحد من أفضل المنتخبات الآسيوية، إلا أني أثق في قدرة فريقي على تخطي مباراة الغد".

المدرب الأرجنتيني الإسباني سُئل عن المواجهات التاريخية السابقة بين السعودية واليابان، فقلل من شأنها في تحديد نتيجة مباراة الغد: "أنا مطلع بدقة سابق المواجهات بين السعودية واليابان، وبعضها أسعد الشعب السعودي بالتأهل إلى كأس العالم. ولكن لن نلتفت إلى الماضي، سنتركه خلف ظهورنا، لأن مباراة الغد حياة أو موت بالنسبة لنا، الخاسر سيعود إلى بلاده".

السعودية تأهلت إلى كأس العالم 2018 مؤخرا بالفوز على اليابان 1-0 في ملعب الجوهرة، كما تجاوزتها بنتيجة 3-2 في نصف نهائي كأس آسيا 2007.

رغم ذلك، يمتلك الأخضر ذكريات سيئة أمام اليابان، إذ خسر أمامها بخمسة أهداف دون رد في الدور الأول لنسخة 2011، كما خسر نهائي نسختي 1992 و2000 أمام نفس المنافس.

الفائز سيواجه فيتنام في الدور ربع النهائي، التي تخطت بدورها الأردن في وقت سابق من اليوم الأحد.

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