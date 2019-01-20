بالفيديو - إثارة بعد 55 ثانية.. عمان تهدر ركلة جزاء أمام إيران

الأحد، 20 يناير 2019 - 19:17

كتب : FilGoal

علي رضا بيرانواند - إيران

فوّت منتخب عمان فرصة التقدم في النتيجة على نظيره الإيراني منذ اللحظات الأولى في مواجهة الفريقين الجارية على ملعب محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي، في دور الـ 16 لكأس آسيا 2019.

عمان تحصلت على ركلة جزاء بعد 55 ثانية فقط بسبب عرقلة سيد مجيد حسيني لـ محسن الغساني، ليشير الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس دون تردد إلى علامة الجزاء، ويشهر بطاقة صفراء في مواجهة المدافع الإيراني.

أحمد كانو قائد عمان وأكثر لاعب تمثيلا للمنتخب الخليجي في تاريخه، انبرى للركلة، إلا أن علي رضا بيرانواند حارس مرمى إيران تصدى لها ببراعة.

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سردار أزمون مهاجم منتخب إيران ظهر في البث التليفزيوني موجّها زميله بيرانواند للزاوية اليمنى، وبالفعل ارتمى بيرانواند كما أشار عليه زميله وتمكن من التصدي للكرة.

الفائز من عمان وإيران سيواجه الصين في ربع نهائي المسابقة.

إيران عمان كأس آسيا كأس آسيا 2019

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