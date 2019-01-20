انتهت في كأس آسيا - إيران (2) - (0) عمان.. الفُرس إلى ربع النهائي

الأحد، 20 يناير 2019 - 19:00

كتب : FilGoal

إيران - عمان - كأس آسيا 2019

يواجه منتخب إيران نظيره العماني في دور الـ 16 لكأس آسيا 2019، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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نهاية المباراة

ق.86 مهدي طارمي يهدر الثالث بعد تألق جديد من الرشيدي

ق.58 مهدي طارمي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد تألق من فايز الرشيدي حارس مرمى عمان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 مهدي طارمي يفشل في إضافة الهدف الثالث بتسديدة مرت أعلى القائم

ق.44 تسديدة صاروخية من محسن الغساني وعلي رضا بيرانواند يبعد الكرة إلى ركنية بأطراف أصابعه

ق.41 أشكان ديجاجاه يسجل الهدف الثاني لإيران من ركلة جزاء

ق.40 إيران تتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة سعد سهيل لـ مهدي طارمي

ق.32 علي رضا جهانبخش يفتتح التسجيل لـ إيران بعد خطأ دفاعي قاتل من علي البوسعيدي

ق.3 أحمد كانو يهدر ركلة جزاء بعد تصدي الحارس علي رضا بيرانواند

ق.1 عمان تتحصل على ركلة جزاء بعد 55 ثانية بسبب عرقلة سيد مجيد حسيني لـ محسن الغساني

بداية المباراة

إيران عمان كأس آسيا كأس آسيا 2019

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