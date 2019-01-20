تقرير: ريال مدريد يتفق مع "بيبي الجديد" لضمه في الصيف المقبل

توصّل ريال مدريد لاتفاق مع إيدير ميليتاو مدافع نادي بورتو، لضمه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "أس" الإسبانية أشارت أن ريال مدريد حصل على موافقة لفظية من المدافع البرازيلي، مع الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الذي سيمتد إلى 2025 إن تمت الصفقة.

ريال مدريد سيدفع لنظيره بورتو مبلغ 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد ميليتاو، منها 5 ملايين يورو ستصل إلى خزينة ساوباولو البرازيلي فريق اللاعب السابق.

ميليتاو (21 عاما) على أجندة مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي بحسب أس.

اللاعب خاض 25 مباراة مع بورتو في موسمه الأول حتى اللحظة، وخاض مباراة دولية واحدة مع منتخب البرازيل في سبتمبر الماضي أمام السلفادور.

ريال مدريد يأمل أن يكون ميلياتو خليفة لـ بيبي الذي انتقل من بورتو إلى ريال مدريد عام 2007، وقضى 10 سنوات في صفوف الفريق محققا الكثير من النجاحات.

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