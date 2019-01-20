جوارديولا: لا أستطيع الإجابة عن أسئلة تخص ليفربول في كل مؤتمر صحفي

الأحد، 20 يناير 2019 - 18:48

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

تعجب جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من كثرة الأسئلة التي توجه له بشأن ليفربول في كل مؤتمر صحفي يعقده.

وقال جوارديولا عقب الفوز على هدرسفيلد تاون: "بالتأكيد أفضل أن يكون فريقي في موقع ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولكن لا أستطيع الإجابة عن ليفربول في كل مؤتمر صحفي".

وأضاف "النصف الأول من المباراة كنا الأفضل ولاسيما في أول 15 دقيقة كان الإيقاع سريعا بما فيه الكفاية".

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وتابع "الخبر السار بالنسبة لنا هو مشاركة كيفين دي بروين لمدة 90 دقيقة".

وعن سيرجيو أجويرو قال "كان مريضا في الفترة الماضية ويحتاج للراحة بعض الوقت، والآن شارك في المباراة كاملة".

وأكمل "قمنا بعمل جيد والآن لدينا الكثير من الأهداف علينا الاجتهاد لتحقيقها، وأيضا هناك الكثير من المباريات المتبقية التي سنلعبها".

وأتم تصريحاته "الأمر المؤكد أن بنهاية يناير لا يفوز فريق بلقب الدوري".

وفاز مانشستر سيتي على هدرسفيلد تاون بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ60 نقطة.

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