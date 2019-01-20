مدرب الأردن: لا أفهم سبب توتر اللاعبين.. فيتنام استحقت التأهل

الأحد، 20 يناير 2019 - 18:25

كتب : FilGoal

فيتنام - الأردن - كأس آسيا 2019

اعترف فيتال بوركلمانز المدير الفني لمنتخب الأردن، بأحقية نظيره الفيتنامي بالتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019.

الأردن فرّط في تقدمه وتعادل بهدف لكل طرف أمام فيتنام في مباراة دور الـ 16، قبل أن يودع المسابقة بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال بوركلمانز بعد المباراة: "لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، سنحت لنا العديد من الفرص وكان من الممكن أن نسجل هدفين على الأقل".

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وواصل في حديثه لـ "بي إن سبورتس: "لكننا عانينا من التوتر والقلق، لا أعرف السبب، طلبت من الحذر، ولكننا تلقينا هدفا في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، إلا أنها أمور طبيعية وتحدث على أي حال".

مضيفا: "لقد قدّم اللاعبون بطولة رائعة".

الأردن بدأ مبارياته الأربعة في هذه البطولة دون مهاجم صريح، مع استبعاد المدرب بوركلمانز لـ حمزة الدردور، وإبقائه الثنائي بهاء فيصل وعدي القرا على دكة البدلاء.

فهل افتقد الأردن لهداف في هذه المباراة تحديدا؟

أجاب بوركلمانز: "هذا ما كنا نحتاج إليه خصوصا في الشوط الأول مع عدم قدرتنا على ترجمة العديد من الفرق، قبل أن يسيطر التوتر على أدائنا في الشوط الثاني".

واختتم: "فيتنام استحقت الفوز بهذه المباراة، وفريقي لم يكن أفضل أيامه".

الأردن فشل في الوصول إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2004 و2011، وودّع بركلات الجزاء الترجيحية للمرة الثانية بعد مشاركته الأولى في تاريخه قبل 15 عاما تحت قيادة محمود الجوهري

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