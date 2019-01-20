بالفيديو - دون عناء.. سيتي يواصل انتصاراته في الدوري على حساب هدرسفيلد

واصل فريق مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك على حساب مضيفه هدرسفيلد تاون ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

دام التعادل السلبي حتى الدقيقة 18، حينما ازداد ضغط مانشستر سيتي على مضيفه، وأطلق دانيلو تسديدة قوية للغاية على حافة منطقة الجزاء لتغير اتجاهها وتصطدم بالدفاع لتخادع الحارس وتسكن الشباك.

مع بداية الشوط الثاني، باغت سيتي مضيفه بشكل أسرع وأقوى، وواصل طوفان هجماته، إلى أن أرسل ليروي ساني تمريرة رائعة بعد اختراقه من الطرف الأيسر ليسكنها رحيم سترلينج الشباك في الدقيقة 54.

لم يمهل سيتي نظيره هدرسفيلد أي راحة، وبعد دقيقتين من الهدف الثاني، وصلت الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سيرخيو أجويرو وصلت إلى ساني الذي أسكنها الشباك بكل سهولة.

وأصبح هذا الفوز هو الرابع على التوالي بالنسبة لسيتي بعد الانتصار ضد كل من ساوثامبتون وليفربول وولفرهامبتون. أتى ذلك بعد خسارته لمباراتين على التوالي ضد كريستال بالاس وليستر سيتي.

ويعد ذلك هو الانتصار الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز والتي وصلت إلى 4 مواجهات، وتعادلا في مواجهة وحيدة خلال الموسم الماضي.

ورفع سيتي رصيده من النقاط إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن ليفربول، وتجمد رصيد هدرسفيلد عند 11 نقطة في قاع جدول ترتيب الدوري.