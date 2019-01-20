بالفيديو - أولى مفاجآت دور الـ16.. النشامى يودعون كأس آسيا أمام تنانين فيتنام

نجحت التنانين الذهبية لمنتخب فيتنام في الفوز بركلات الترجيح ضد نشامى الأردن بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة 1-1.

المنتخب الفيتنامي فاجأ نظيره الأردني وقدم عرضا قويا للغاية نجح من خلالها في تحجيم قوة النشامى بل وخطف تذكرة التأهل إلى ربع النهائي.

البداية جاءت قوية من الأردن بعد دقائق من التحفظ، إذ أن يوسف الرواشدة الذي تحصل على الكرة بالخطأ من دفاع فيتنام سدد بعدما وجد نفسه في مواجهة المرمى لكن دانج فان لام حارس فيتنام تصدى ببراعة للكرة.

وأهدر ياسين البخيت فرصة خطيرة للغاية للأردن، بعد تمريرة رائعة بالكعب من موسى التعميري وصلت إلى فراس شلباية ظهير الأردن الذي أرسل كرة عرضية ممتازة إلى البخيت الذي تسلم الكرة دون ضغط لكنه سددها في المدرجات.

وهدد منتخب فيتنام نظيره الأردني في الدقيقة 26 بعد ركلة حرة نفذت من وسط الملعب وحولها داون فان هاو مدافع فيتنام برأسية قوية لكن عامر شفيع كان في الموعد وتصدى لها.

وجاء التهديد الثاني لفيتنام في الشوط الأول بعد تمريرة من نجوين كونج فونج مهاجم فيتنام على حافة منطقة الجزاء إلى داون فان هام الذي سدد بقوة لكن عامر شفيع تصدى لها.

وجاء أول أهداف اللقاء عن طريق بهاء الدين عبد الرحمن بطريقة رائعة للغاية من ركلة حرة غير مباشرة من على حافة منطقة الجزاء بعدما لمسها يوسف الرواشدة ليسكنها عبد الرحمن في الزاوية البعيدة.

تحول أداء الأردن وتراجع كثيرا في الشوط الثاني، وجاء هدف التعادل سريعا في الدقيقة 51 بعدما أرسل نجوين ترونج هوانج عرضية سجلها نجوين كونج فونج.

وكادت فيتنام أن تسجل الثاني في أخطر فرص الشوط بعد تمريرة من نجوين ثانه تشونج في الدقيقة 60 بعد خطأ دفاعي من طارق خطاب تسبب في وصول الكرة إلى فان فان دوك الذي انفرد بعامر شفيع وسدد الكرة من فوقه، وكادت الكرة أن تسكن المرمى الخالي لولا أن أنس بن ياسين كان في الموعد وأنقذ الموقف.

وتصدى عامر شفيع ببراعة في الدقيقة 73 بعد تسديدة من نجوين ثانه تشونج لاعب فيتنام.

وانتهت المباراة ليتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وخلال الـ30 دقيقة بدا الإجهاد على اللاعبين والتحفظ.

واتجه المنتخبان إلى ركلات الترجيح، وأهدر بهاء فيصل البديل مهاجم النشامى ركلة الجزاء الثانية إذ أنه سدد في العارضة، كما أهدر أحمد سمير الركلة الثالثة، في حين أن فيتنام كانت قد سجلت من ركلاتها.

وأعاد عامر شفيع الأمل إلى منتخب الأردن بعدما تصدى لركلة جزاء، لكن ذلك لم ينقذ موقف النشامى.

وينتظر منتخب فيتنام الفائز من مواجهة اليابان ضد السعودية والتي تقام يوم الإثنين.