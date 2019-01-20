تنس - نادال يتأهل لربع النهائي.. وفيدرير وشارابوفا وكيربر يودعون بطولة أستراليا المفتوحة

الأحد، 20 يناير 2019 - 14:55

كتب : محمد سمير

روجر فيدرير

ودع روجر فيدرير حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس النسخة الجارية من الدور ثمن النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

ولم تنتهِ المفاجآت عند ذلك الحد بل ودعت أنجيل كيربر المصنفة الثانية عالميا منافسات السيدات من نفس الدور بالإضافة للروسية ماريا شارابوفا.

وكان فيدرير هو حامل لقب أخر نسختين من أستراليا المفتوحة أمام الإسباني رافائيل نادال والكرواتي مارين سيليتش على الترتيب.

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ونجح رافائيل نادال في التأهل لربع النهائي بالتغلب على التشيكي توماس بيرديتش بثلاث مجموعات مقابل لا شيء.

وودع البلغاري جريجور ديميتروف المنافسات بالخسارة من الأمريكي فرانسيس تيافوي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وخرج حامل اللقب فيدرير على يد تسيتسيباس بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة رغم تقدمه بمجموعة للاشيء.

واستمرارا للمفاجآت ودع وصيف النسخة السابقة سيليتش على يد الإسباني روبيرتو باوتيستا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وعلى مستوى السيدات لم تتوقف المفاجآت عند ذلك الحد بل ودعت أنجيل كيربر المصنفة الثانية عالميا البطولة بالخسارة بمجموعتين للاشيء أمام الأمريكية دانييل كولينز.

كما خرجت ماريا شارابوفا بعد الخسارة أمام الأسترالي آش بارتي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

تنس فيدرير شارابوفا كيربر

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