بالفيديو - بتسديدة صاروخية.. الأردن يتقدم ضد فيتنام

الأحد، 20 يناير 2019 - 13:52

كتب : FilGoal

بهاء عبد الرحمن

سجل بهاء عبد الرحمن الهدف الأول للمنتخب الأردني ضد نظيره فيتنام، في أولى مباريات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا يوم الأحد.

وجاء ذلك بعد تدخل من مدافع فيتنام ضد سالم العجالين مدافع الأردن على حافة منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة للنشامى.

وقام يوسف الرواشدة بلمس الكرة لبهاء الذي سدد بطريقة ممتازة خلال الدقيقة 39 في الزاوية البعيدة ليكون أول أهداف الأردن في اللقاء.

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