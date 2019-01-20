اسكواش - الشوربجي وعبد الجواد لربع نهائي بطولة الأبطال.. ورنيم ونوران للدور الثالث

الأحد، 20 يناير 2019 - 13:43

كتب : محمد سمير

محمد الشوربجي

اختتمت منافسات اليوم الثالث من بطولة الأبطال لرجال وسيدات الاسكواش والمقامة بولاية نيويورك الأمريكية.

وأسفرت نتائج اليوم عن تأهل محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا وكريم عبد الجواد إلى ربع نهائي منافسات الرجال.

بينما تأهلت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا ونوران جوهر إلى الدور الثالث من منافسات السيدات.

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وتعتبر بطولة الأبطال من البطولات الكبرى في رياضة الاسكواش ومجموع جوائز البطول 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتقام المباريات بداية من الحادية عشر مساء وحتى فجر اليوم التالي بسبب فارق التوقيت.

وتغلب محمد الشوربجي على زميله زاهد سالم بثلاثة أشواط نظيفة، بينما فاز كريم عبد الجواد على فارس الدسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أما على مستوى السيدات فتغلبت رنيم الوليلي على مريم متولي بثلاثة أشواط نظيفة، وفازت نوران جوهر على الماليزية لو ويرن بثلاثة أوشاط مقابل شوط واحد.

مباريات اليوم:

الدور الثالث من منافسات الرجال:

عمر مسعد × الاسكتلندي جريج لوبان (الساعة 9 مساء)

طارق مؤمن × الفنسي جريجوري مارشي (الساعة 12 بعد منتصف الليل)

علي فرج × الإنجليزي داريل سيلبي (الساعة 12:45 بعد منتصف الليل)

الدور الثاني من منافسات السيدات:

يثرب عادل × الإنجليزية لورا ماسارو (الساعة 7 مساء)

سلمى هاني × الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام (الساعة 7:15 مساء)

نور الشربيني × هانيا الحمامي (الساعة 3:15 فجرا)

نور الطيب × ليزا آيتكين (الساعة 4 فجرا)

وتختتم منافسات الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل بينما تقام المباراة النهائية فجر الجمعة.

اسكواش محمد الشوربجي رنيم الوليلي

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