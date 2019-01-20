يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الأردن ضد فيتنام، ضمن أولى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا يوم الأحد.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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عامر شفيع يتصدى لركلة جزاء

أحمد سمير يهدر الركلة الثانية للنشامى

بهاء فيصل يهدر ركلة جزاء في العارضة

نهاية الوقت الإضافي والاحتكام إلى ركلات الترجيح

نهاية المباراة والاحتكام إلى الأشواط الإضافية

د.73 تصدي جديد رائع من عامر شفيع بعد تسديدة من نجوين ثانه تشونج لاعب فيتنام

د.60 خطييييييييييرة! تمريرة من نجوين ثانه تشونج تصل بعد خطأ دفاعي من طارق خطاب إلى فان فان دوك الذي انفرد بعامر شفيع وكاد أن يسجل الهدف الثاني لفيتنام بعدما لعب الكرة من أعلى عامر لولا أنس بن ياسين الذي أنقذ الموقف والمرمى خال.

د.51 جول هدف التعادل لمنتخب فيتنام عن طريق نجوين كونج فونج بعد عرضية من نجوين ترونج هوانج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.43 نجوين ثانه تشونج لاعب فيتنام يسدد بقوة تسديدة خطيرة وعامر شفيع يحولها ببراعة إلى ركنية

د.39 جووووووووووووووووووووووووووووول الأول للنشامى، ضربة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء يلمسها يوسف الرواشدة ويسددها بهاء عبد الرحمن ببراعة في الزاوية المستحيلة.

د.35 نجوينج كونج فونج مهاجم فيتنام يمرر كرة خطيرة للغاية على حافة منطقة الجزاء إلى دوان فان هاو الذي سدد بقوة لكن عامر شفيع تصدى لها.

د.26 رأسية خطيرة للغاية لـ دوان فان هاو مدافع فيتنام بعد كرة ثابتة يمسكها عامر شفيع.

د.20 فرصة جميلة للغاية أهدرها ياسين البخيت مهاجم الأردن، موسى التعمري الرائع يتخطى دفاعات فيتنام، ويمرر بالكعب إلى فراس شلباية ظهير الأردن الذي مرر كرة عرضية وصلت إلى البخيت الذي سدد لكنها بعيدا عن المرمى.

د.17 خطييييييرة، خطأ من دفاع فيتنام لتصل الكرة إلى يوسف الرواشدة الذي يسدد لكن حارس فيتنام يتصدى للكرة.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل