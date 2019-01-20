تقرير - تعثر صفقة انضمام أرناتوفيتش إلى جوانزو.. النادي الصيني انسحب فجأة

يبدو أن صفقة انضمام ماركو أرناتوفيتش جناح وست هام يونايتد إلى فريق جوانزو إيفرجراند الصيني قد انهارت بسبب انسحاب الأخير من المفاوضات. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل".

وكان جوانزو إيفرجراند قد قدم عرضا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب الدولي النمساوي.

وعرض النادي الصيني مبلغ 280 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع كراتب للاعب صاحب الـ29 عاما، لكن النادي الصيني قرر الانسحاب فجأة من الصفقة.

وانضم أرناتوفيتش إلى ستوك سيتي قادما من وست هام يونايتد بمبلغ 22.3 مليون جنيه إسترليني في صيف 2017.

ويمتد تعاقد الدولي النمساوي مع فريقه حتى صيف 2022.

وشارك أرناتوفيتش خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات مع وست هام يونايتد سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.