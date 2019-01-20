تقرير – موهبة تشيلسي سيرفض تجديد عقده لينضم إلى بايرن

الأحد، 20 يناير 2019 - 12:02

كتب : FilGoal

كالوم هودسون أودوي

يستعد كالوم هودسون أودوي موهبة نادي تشيلسي لرفض العقد الذي عرضه عليه ناديه ويقدر بـ85 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب بالانضمام إلى بايرن ميونيخ نظرا لأنه يرى أن لديه فرصة كبيرة للتطور مع الفريق الألماني أكثر من غيره.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن بايرن ميونيخ قد قدم عرضا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني من أجل اللاعب، إذ أنه يراه بديلا مناسبا لآريين روبن الذي سيعتزل بنهاية الموسم.

أخبار متعلقة

إيمري بعد الفوز على تشيلسي: نريد تلك العقلية دائما.. وسأكون سعيدا إذا تعاقدنا مع صفقة جديدة ساري ينفجر في مؤتمر "إيطالي" ناري: عقلية لاعبي تشيلسي لا تناسب كرة القدم بالفيديو – قذيفة المدفع تدمر القلعة الزرقاء.. أرسنال يقهر تشيلسي ويشعل الصراع الرباعي

وينتهي عقد أودوي مع تشيلسي في صيف 2020.

أودوي أحد أبرز الوافدين الجدد للفريق الأول بتشيلسي قادما من أكاديمية النادي، صاحب الـ18 عاما لفت أنظار عدد من كبار أوروبا إليه.

وشارك أودوي خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات مع تشيلسي سجل خلالها هدفا وصنع 3.

ومع الفريق الرديف لعب أودوي في 5 مواجهات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الغانية يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن وكذلك صانع الألعاب، ويراه تشيلسي بديلا مناسبا للغاية لإدين هازارد سواء في المستقبل أو في حالة رحيل النجم البلجيكي.

في إنجلترا سوق الانتقالات الشتوية

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر كأس آسيا - الأردن يواجه فيتنام في أولى مباريات دور الـ16 دقيقة |
بالأرقام - صلاح أسرع لاعب يصل لـ 50 هدفا في الدوري الإنجليزي بعدد الدقائق 22 دقيقة | أوروبا
عودة بعثة الأهلي من الجزائر مساء اليوم الأحد.. واستئناف التدريبات الاثنين استعدادا للمقاصة 31 دقيقة | الدوري المصري
تقرير - تعثر صفقة انضمام أرناتوفيتش إلى جوانزو.. النادي الصيني انسحب فجأة 32 دقيقة | أوروبا
تقرير – موهبة تشيلسي سيرفض تجديد عقده لينضم إلى بايرن 42 دقيقة | أوروبا
الزمالك يتجنب مواجهة ناديين عربيين في مجموعات الكونفدرالية 50 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 3 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي 4 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

قد ينال إعجابك