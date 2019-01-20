تقرير – موهبة تشيلسي سيرفض تجديد عقده لينضم إلى بايرن

يستعد كالوم هودسون أودوي موهبة نادي تشيلسي لرفض العقد الذي عرضه عليه ناديه ويقدر بـ85 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب بالانضمام إلى بايرن ميونيخ نظرا لأنه يرى أن لديه فرصة كبيرة للتطور مع الفريق الألماني أكثر من غيره.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن بايرن ميونيخ قد قدم عرضا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني من أجل اللاعب، إذ أنه يراه بديلا مناسبا لآريين روبن الذي سيعتزل بنهاية الموسم.

وينتهي عقد أودوي مع تشيلسي في صيف 2020.

أودوي أحد أبرز الوافدين الجدد للفريق الأول بتشيلسي قادما من أكاديمية النادي، صاحب الـ18 عاما لفت أنظار عدد من كبار أوروبا إليه.

وشارك أودوي خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات مع تشيلسي سجل خلالها هدفا وصنع 3.

ومع الفريق الرديف لعب أودوي في 5 مواجهات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الغانية يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن وكذلك صانع الألعاب، ويراه تشيلسي بديلا مناسبا للغاية لإدين هازارد سواء في المستقبل أو في حالة رحيل النجم البلجيكي.