كلوب: لحسن الحظ كان صلاح متواجدا في المكان المناسب أمام كريستال بالاس

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بنجمه محمد صلاح الذي سجل هدفين في الفوز الصعب على كريستال بالاس 4-3 اليوم السبت في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف صلاح لسجله التهديفي في الدوري الإنجليزي هدفين، ليصبح رابع أسرع اللاعبين تسجيلا لـ50 هدفا في المسابقة بعد النجوم أندي كول وآلان شيرار ورود فان نيستلروي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة مفتوحة واستحوذنا على الكرة في معظم فتراتها".

وأضاف "هدفنا الثالث جاء من كرة قطرية لعبناها لأحد الظهيرين داخل منطقة جزاء الخصم، وهي لعبة كررناها كثيرًا خلال المباراة".

وواصل "لحق جيمس ميلنر بالكرة في آخر لحظة ولذلك لم يتوقعها حارس المرمى، ولحسن الحظ كان محمد صلاح متواجدًا في المكان المناسب لينهيها".

وعن البداية السريعة لفريقه في الشوط الثاني "لقد نجحنا في إحراز هدفين متتاليين وشعر كل من في الملعب بحماس كبير. بعد ذلك، تشوش اللاعبون بعض الشئ وأصابتهم بعض الحيرة – هل أصبحوا مسيطرين على المباراة أم أنهم مازالوا عرضة للتراجع في النتيجة مرة أخرى. هذا أمر طبيعي أيضًا في كرة القدم، ولا مشكلة في ذلك. لقد كانت لنا فترات رائعة خلال المباراة واستطعنا فرض سيطرتنا في معظم الأوقات، ولكن في كل مرة فقدنا فيها الكرة كان كريستال بالاس يقومون بهجمات مرتدة علينا، واستطاعوا استغلال قدرات ويلفريد زاها الذي لعب مباراة جيدة وسبب لنا الكثير من المتاعب.

واستمر "لقد قام ميلنر بعمل كبير، فبطبيعة الحال لا يمكنك الدفاع أمام زاها بلاعب واحد، ونحن لم نفعل ذلك، فهو يتمتع بمهارات عالية وساهم في إحراز فريقه الهدف الأول. عدا ذلك، نجحنا في الحد من خطورته، ولكن المشكلة كانت في الكرات الثابتة الكثيرة – خاصة تلك التي جاء منها هدفهم الثاني.

وأردف "بالنسبة للهدف الرابع لنا، فلقد قام ساديو ماني بإنطلاقة رائعة وما إلى ذلك. حينها نظرت إلى ساعتي وقلت "حسنًا، لقد فزنا"، ولكن كرة القدم دائمًا ما تعلمنا أن المباراة لا تنتهي إلا بصافرة النهاية، فاستطاعوا تسجيل هدفهم الثالث. في آخر لحظة في المباراة، استطاع رافاييل كاماتشو استخلاص الكرة من زاها، ولا أريد أن أفكر في ماذا كانت ستكون ردة فعلي إذا لم ينجح كاماتشو في استخلاص الكرة واستقبلنا هدف التعادل! هناك عدة طرق للفوز بالمباريات، وكان علينا اللعب بحماس شديد وبذل أقصى ما في وسعنا، وهذا ما فعله اللاعبون، خاصة في الشوط الثاني. لقد كانت مباراة مختلفة في الشوط الثاني عن تلك التي شاهدناها في الشوط الأول. في النهاية نجحنا في تحقيق الفوز وأنا سعيد للغاية".