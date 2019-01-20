روني: أتمنى بوكيتينو مدربا ليونايتد ولابد منح فرصة لسولشاير

يرى واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق أن المدرب الأنسب للفريق هو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يقود توتنام حاليا.

وقال لاعب دي.سي.يونايتد الأمريكي في حواره مع شبكة إي.إس.بي.إن الأمريكية:"قبل كل شيء عليك منح الفرصة لأولي (جونار سولشاير) وهذا نقاش لابد حدوثه مع عائلة جليزر (المالكة لنادي مانشستر يونايتد)".

ثم استدرك روني البالغ عمره 33 عاما "لكن لو لدي الفرصة لتعيين أحد، سأختار بوكيتينو. أعتقد أن يونايتد على مدار آخر 20 أو 30 عاما اعتمد على اللاعبين الصغار. أرى بوكيتينو يخرج أفضل ما في لاعبيه سواء كانوا صغارا أو كبارا".

وأضاف "ترى لاعبين صغار أظهرهم في توتنام، وفي ساوثامبتون، منهم من يلعب للفريق الوطني الآن، لذا أراه يقوم بكل شيء يوضح مدى جودته كمدرب، وخاصة رغبته في منح الشباب فرصة".

وقالت تقارير إن بوكيتينو هو المرشح الأول لقيادة يونايتد في الصيف المقبل.

ويقود سولشاير فريق الشياطين الحمر بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم بعدما تولى المهمة خلفا لجوزيه مورينيو.