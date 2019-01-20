سانشيز: سولشاير قال لنا أنتم القادرون على تحسين الفريق

أثنى أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد على مدربه أولي جونار سولشاير مشيرا إلى التأثير الإيجابي لنصائح الأخير التي رفعت مستوى اللاعبين.

أليكسيس سانشيز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال سانشيز في تصريحات صحفية:"نهاجم وندافع أفضل الآن. تاريخ سولشاير الكبير مع النادي يفتح الباب لحديثه عن أمور عديدة معنا. فلسفته تكمن في لمس الكرة بكثرة والسيطرة على المباراة".

وواصل سانشيز البالغ عمره 30 عاما "الشيء الوحيد الذي قاله لنا المدرب هو أننا قادرون بأنفسنا على التطور في مواقف مختلفة. قال كل شيء يعتمد علينا وبأيدينا أن نعتلي سلم ترتيب البطولة".

وفاز يونايتد يوم السبت على ضيفه برايتون بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحقق الفريق سابع انتصار على التوالي مع سولشاير الذي يقود النادي بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم.

وانقلبت الأمور في قلعة أولد ترافورد منذ رحيل المدرب جوزيه مورينيو وقدوم سولشاير وأضاف سانشيز "النتائج تصنع الفارق في كرة القدم بنهاية الأمر ونحن سعداء أكثر مما مضى. ليس فقط في الملعب، الأجواء تغيرت في المدرجات أيضا. الجمهور يثق بنا أكثر وهذا إيجابي جدا للجميع. يساعدك ذلك على مواصلة التطور".

بداية مثالية للنرويجي لسولشاير عززت دون شك حظوظه في قيادة الفريق بشكل دائم.

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 44 نقطة ويلعب الفريق أمام ضيفه بيرنلي في 29 يناير.