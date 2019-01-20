فرديناند يقسو على جورجينيو: لا يستطيع الدفاع ولا الهجوم!

الأحد، 20 يناير 2019 - 09:36

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي - بورنموث

انتقد ريو فرنديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق بحدة اللاعب جورجينيو بعد مشاركة الأخير مع ناديه تشيلسي في الخسارة أمام أرسنال بنتيجة 2-صفر يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جورجينيو

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وقال فرديناند محللا اللقاء عبر قناة بي.تي سبورت:"جورجينيو لاعب يحدد إيقاع اللقاء. تعطيه الكرة في الثلث الأوسط من الملعب، يكون جيدا. كم تمريرة حاسمة قام بها في الموسم الحالي؟ مرر 2000 مرة ولم يرسل أي تمريرة حاسمة".

وواصل "ليس مدافعا عظيما. مرة أخرى، في لقاء مثل هذا أمام فريق كبير، يتخطاه المنافس في وسط الملعب. لا يستطيع الركض. لذا لا يمنحك شيئا دفاعيا، ولا يعطيك شيئا في النصف الآخر من الملعب".

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ويعتمد ماوريزيو ساري مدرب تشيلسي بشكل أساسي على جورجينيو الذي اصطحبه من نابولي إلى العاصمة الإنجليزي لندن في الصيف الماضي.

وهاجم الإيطالي ساري لاعبيه عقب السقوط في ملعب الإمارات.

وقلص أرسنال خامس ترتيب البطولة فارق النقاط إلى 3 مع الرابع تشيلسي لتحتدم المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي جورجينيو

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