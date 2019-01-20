مورينيو: أوزيل يحتاج معاملة خاصة

قدم جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق روشتة التعامل مع ميسوت أوزيل لاعب أرسنال لكي يخرج اللاعب أفضل ما في جعبته.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال

وقال البرتغالي عبر قناة بي إن سبورتس:"أعتقد أن المشكلة تتعلق باللياقة البدنية أو في قبول أفكار أوناي إيمري (مدرب أرسنال)".

وواصل مورينيو الذي درب أوزيل في ريال مدريد "لعب أوزيل معي بشكل رائع وربما ليس كذلك مع إيمري. ربما لاعب بعينه لا أتذكر من هو كان رائعا مع إيمري لكن لم يفلح معي. طبيعة العلاقة هي التي تحدد".

واستمر مورينيو "فقط أشعر أن أوزيل لاعب يحتاج التعامل بأسلوبين. من جهة إن كنت لطيفا معه تفقد حدته لأنه ليس قويا جدا بطبيعته البدنية، وإن كنت قويا معه ولا تمنحه الرعاية الكافية، القليل من الحب، لا تتزن الأمور. لذا أعتقد أن الأمر يتعلق بإيجاد التوازن في التعامل معه".

ولا يزال مستقبل أوزيل مجهولا مع أرسنال في ظل ابتعاده عن حسابات المدرب إيمري.

وشارك أوزيل في 16 مباراة فقط بالموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وانتقل أوزيل البالغ عمره 30 عاما إلى ريال مدريد في 2010 مع قدوم مورينيو لقيادة الفريق، وبعد رحيل الأخير في 2013 شد الألماني الرحال إلى لندن للانضمام إلى أرسنال.