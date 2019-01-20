مودريتش: أود الاستمرار مع ريال مدريد

الأحد، 20 يناير 2019 - 09:04

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

أقر لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أنه يود الاستمرار مرتديا القميص الأبيض للنادي الملكي لفترة أطول.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال الكرواتي في تصريحات صحفية:"لا يزال عقدي ممتدا لعام ونصف وأنا هادئ حيال الأمر، لأن هذا وقت طويل".

وواصل اللاعب البالغ عمره 33 عاما "رغبتي هي البقاء هنا لفترة أطول. أنا سعيد مثلما كنت في يومي الأول مع الفريق".

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ويلعب مودريتش في ريال مدريد منذ 2012 حين انتقل من توتنام الإنجليزي.

وينتهي عقد مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، في 2020.

وقالت تقارير في وقت سابق إن موريتش ربما يرحل عن ريال مدريد وكتبت أن إنتر ميلان يود الحصول على خدماته.

مودريتش ريال مدريد

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