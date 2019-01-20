بالفيديو - فالنسيا يحقق الفوز الأول بالدوري في 2019 ويقلب تأخره أمام سيلتا

الأحد، 20 يناير 2019 - 00:30

كتب : FilGoal

سيلتا فيجو - فالنسيا - الدوري الإسباني

قلب فالنسيا تأخره أمام مضيفه سيلتا فيجو، إلى فوز 2-1 في ملعب بالايدوس، بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

فالنسيا حقق فوزه الأول في الدوري بعام 2019، وانتصر لأول مرة خارج ملعبه منذ 10 نوفمبر 2018 يوم أن فاز على خيتافي 1-0.

فيما واصل سيلتا نتائجه السلبية دون هدافه إياجو أسباس المصاب، إذ خسر 10 من أصل 12 مباراة لعبها في غيابه.

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سيلتا تقدّم في النتيجة عن طريق مدافعه الأرجنتيني نيستور أراوخو بضربة رأسية في الدقيقة 40، بعد ركلة ركنية نفذها برايس مينديز.

فالنسيا انتظر حتى الدقيقة 71 ليدرك التعادل، بواسطة الشاب فيران توريس الذي تسلّم كرة داخل منطقة الجزاء على صدره، قبل أن يطلق تسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي عانقت مرمى سيلتا.

فيران سجّل هدفه الأول على الإطلاق في الدوري الإسباني، بعد أيام من تسجيله لأول مرة بقميص فالنسيا في شباك سبورتنج خيخون بكأس ملك إسبانيا.

الجناح الشاب صار أصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني للموسم الحالي، كما بات ثالث أصغر مسجل لفالنسيا في تاريخ الخفافيش بالدوري، بعمر 18 عاما و324 يوما.

قبل أن يبرز البديل كيفن جاميرو ويرسل عرضية إلى رودريجو مورينو في الدقيقة 84.

رودريجو عاد للتسجيل بعد أن غاب 18 جولة، إذ سجّل هدفا وحيدا في الدوري هذا الموسم بشباك أتليتكو مدريد في الجولة الأولى.

فالنسيا رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد سيلتا عند 21 نقطة في المركز 17.

فالنسيا سيلتا فيجو الدوري الإسباني

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