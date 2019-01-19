مورينيو: رفضت 3 عروض

السبت، 19 يناير 2019 - 23:07

كتب : محرر في الجول

جوزيه مورينيو

لم يخف البرتغالي جوزيه مورينيو استمتاعه بالعمل كمحلل في شبكة "beIN Sports" لكنه يريد العودة لمجال عمله ولا يتوقع ذلك قريبا.

وحل مورينيو ضيفا على "beIN Sports" لتحليل مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، وأعرب مدرب مانشستر يونايتد السابق عن سعادته بتجربة شيء جديد عليه هو التحليل التليفزيوني الذي سيستمر فيه حتى نهاية مارس المقبل.

وعن مستقبله، قال مورينيو: "لا أعرف هل سأعود للعمل في إنجلترا أم لا".

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وتابع "سأحلل الأمور، لا أحب الحديث عنها ولكنني رفضت 3 عروض بالفعل".

الاستثنائي أوضح "لم أشعر بأن هذا ما أريده، ولذلك قررت أن أبقى هادئا بخصوص هذا الأمر".

وأتم "الحصول على وقت أطول يعني الاستعداد بشكل أفضل".

وكانت الصحافة البرتغالية كشفت عن وقت سابق عن أن مورينيو رفض عرضا لتدريب بنفيكا، حيث لا يرغب في العودة حاليا للعمل في البرتغال.

مورينيو

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