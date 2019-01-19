بالفيديو - دورتموند يقهر لايبزيج بهدف فيتسل

عزز دورتموند تصدره للدوري الألماني بالفوز يوم السبت على مضيفه لايبزيج بهدف في الجولة 18 من البطولة.

وسجل البلجيكي أكسيل فيتسل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع دورتموند رصيده إلى 45 نقطة ليحافظ على فارق الستة نقاط مع الوصيف بايرن ميونيخ حامل لقب البطولة.

ويستضيف دورتموند فريق هانوفر في 26 يناير.

ويبحث دورتموند عن تتويج غائب في الدوري منذ موسم 2011-2012.

ودورتموند فاز بالدوري 8 مرات وهو ثالث أكثر المتوجين باللقب بعد بايرن ميونيخ (28) ونورنبيرج (9).