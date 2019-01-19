بالفيديو والصور – أتليتكو ينجو من فخ الضباب.. ويعود منتصرا من أرض ويسكا

السبت، 19 يناير 2019 - 21:52

كتب : FilGoal

ويسكا - أتليتكو مدريد - الدوري الإسباني

قلّص أتليتكو مدريد الفارق مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني مؤقتا إلى نقطتين، بفوزه على مضيفه ويسكا بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب إل ألكوراز، في الجولة 20 من المسابقة.

أتليتكو زار ملعب إل ألكوراز للمرة الأولى في تاريخه، ليكون الملعب رقم 91 الذي يظهر عليه أتليتكو في منافسات الدوري الإسباني.

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المباراة التي سيطر الضباب على أجوائها وجعل الرؤية صعبة، كادت أن تشهد الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 بواسطة خورخي بوليدو الذي سدد بشكل جمالي، إلا أن كرته ارتدت من قائم الحارس يان أوبلاك.

هجمات أصحاب الأرض تواصلت، وكاد كوتشو هيرنانديز أن يسجل لـ ويسكا في الدقيقة 16 بعد انفراده بـ أوبلاك، إلا أن الأخير تألق وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

عقاب أتليتكو جاء في الدقيقة عندما أرسل كوكي كرة عرضية تابعها زميله لوكاس هيرنانديز في شباك ويسكا، معلنا عن هدف التقدم لفريقه.

الهدف هو الأول لـ لوكاس في مسيرته مع أتليتكو، فيما قدّم كوكي التمريرة الحاسمة رقم 82 بقميص الروخيبلانكوس.

في الشوط الثاني واصلت أظهرة أتليتكو تألقها، وأضاف سانتياجو أرياس هدف الضيوف الثاني بعد تمريرة من أنطوان جريزمان، الهدف هو الأول كذلك للاعب الكولومبي مع الفريق العاصمي.

قبل أن يحتفل كوكي بخوضه مباراته رقم 400 مع أتليتكو، ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

أتليتكو وصل لـ 17 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري الإسباني، ورفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة صاحب الـ 43 نقطة بمباراة أقل.

فيما تجمّد رصيد ويسكا عند 11 نقطة في المركز 20 –الأخير-، واقترب أكثر من توديع الدوري الممتاز بعد أشهر من الظهور فيه للمرة الأولى.

أتليتكو مدريد ويسكا الدوري الإسباني

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