بالفيديو - انتقام عنيف.. باريس يثأر من جينجان ويسحقه بـ 9 أهداف

حقق باريس سان جيرمان فوزا قياسيا على ضيفه جينجان بـ 9 أهداف دون مقابل، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

باريس انتقم من جينجان بعد أن أخرجه الأخير من كأس فرنسا قبل 10 أيام.

أهداف باريس التسعة تناوب على تسجيلها: نيمار في الدقيقتين 11، 68، وكيليان مبابي في الدقائق 37، 45، 80، وإدينسون كافاني في الدقائق 59، 66، 75، وتوماس مونييه في الدقيقة 83.

مبابي رفع رصيده إلى 17 هدفا في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليعادل ليونيل ميسي هداف الدوري الإسباني في صراع الحذاء الذهبي الأوروبي.

الفوز هو الأكبر لـ باريس سان جيرمان في تاريخه بالدوري الفرنسي، بالتساوي مع فوزه بنفس النتيجة على تروا في مارس 2019.

بينما لم يقدر باريس سان جيرمان على معادلة رقمه القياسي لأكبر فوز في تاريخه على الإطلاق، والذي تحقق على حساب كوت تشود بـ 10 أهداف دون رد في كأس فرنسا 1994.

الفوز الأكبر في تاريخ الدوري الفرنسي يرجع لـ سوشو على حساب فالينسيان بنتيجة 12-1 موسم 1935\1936.

ليرفع باريس رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد جينجان عند 14 نقطة في المركز 20.