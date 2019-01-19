تشكيل الدربي – رامسي أساسي وأوزيل والنني احتياطيان.. وهازارد مهاجم وهمي

يعتمد أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال على آرون رامسي في التشكيل الأساسي لفريقه أمام تشيلسي.

أرسنال يستضيف تشيلسي في دربي لندني ناري منتظر في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

ميسوت أوزيل عاد من جديد للظهور في قائمة أرسنال ولكنه يجلس على مقاعد البدلاء.

أوزيل بجانب محمد النني على مقاعد البدلاء بينما يشارك الثنائي ألكسندر لاكازيت و بيير إيميريك أوباميانج في خط الهجوم.

على الجانب الآخر، يشارك إدين هازارد كمهاجم وهمي في تشكيل تشيلسي.

هازارد في الهجوم وخلفه ويليان وبيدرو وجورجينيو.

وفيما يلي تشكيل أرسنال بالكامل:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: هيكتور بيليرين - لوران كوسيلني – سوكراتيس – كولاسيناك.

الوسط: توريرا – رامسي – تشاكا – جندوزي.

الهجوم: لاكازيت – أوباميانج.

وفيما يلي تشكيل تشيلسي بالكامل:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: أزبيليكويتا – دافيد لويز – روديجير – ألونسو.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – كانتي – جورجينيو.

الهجوم: بيدرو – هازارد - ويليان.