بالفيديو – في انتظار التاريخ.. صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري بهدف ذكي ضد بالاس

سجل محمد صلاح هدف تعادل ليفربول في مباراة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس.

بذكاء شديد، استغل صلاح تسديدة فيرجيل فان دايك التي غيرت اتجاهها ولمسها لتتجه ناحية مرمى بالاس الذي تقدم في الشوط الأول.

وانفرد صلاح بهذا الهدف، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ15 هدفا.

ويعد ذلك هدف صلاح الـ49 في بطولة الدوري الإنجليزي، 47 مع ليفربول و2 مع تشيلسي.

في انتظار الهدف الـ50

تسجيل صلاح لهدفه الـ50 في مباراة بالاس – إن حدث - سيصبح في المركز الرابع لأسرع من وصل لهدفه الـ50 في أقل عدد من المباريات.

فأسرع لاعب وصل لهدفه الـ50 في الدوري الإنجليزي هو أندي كول بقميص نيوكاسل عام 1995 بعد 65 مباراة فقط، والثاني كان آلان شيرار بقميص بلاكبيرن عام 1994 خلال 66 مباراة.

رود فان نيستلروي أحرز هدفه الـ50 في المسابقة بقميص مانشستر يونايتد عام 2003 بعد 68 مباراة.

ويلعب صلاح مباراته رقم 72 في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس، وهو عدد المباريات الذي وصل فيه فيرناندو توريس مهاجم ليفربول السابق لهدفه رقم 50 عام 2009.