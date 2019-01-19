بالفيديو - روما يخمد ثورة تورينو بفوز مثير

حقق روما فوزا مثيرا يوم السبت أمام ضيفه تورينو بنتيجة 3-2 في الجولة 20 من الدوري الإيطالي ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ويرتقي للمركز الرابع في الترتيب.

واستطاع روما تسجيل هدفين عن طريق نيكولو زانيولو وأليكساندر كولاروف في الدقيقتين 15 و34 إلا أن تورينو لم يستسلم ورد بقوة مدركا التعادل بهدفي توماس رينكون وكريستيان أنسالدي في الدقيقتين 51 و67.

وسرعان ما استعاد روما زمام الأمور مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 73 عن طريق ستيفان شعراوي.

وتوقف رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز التاسع.

وفاز روما بالمباراة الثالثة تواليا في الدوري ويحل الفريق ضيفا على أتالانتا في 27 يناير.

بينما تلقى تورينو أول هزيمة في البطولة منذ السقوط بهدف في الدربي أمام يوفنتوس في 15 ديسمبر.

ويستضيف تورينو في 27 يناير فريق إنتر ميلان في لقاء صعب.