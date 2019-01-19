بالفيديو - روما يخمد ثورة تورينو بفوز مثير

السبت، 19 يناير 2019 - 18:03

كتب : FilGoal

روما

حقق روما فوزا مثيرا يوم السبت أمام ضيفه تورينو بنتيجة 3-2 في الجولة 20 من الدوري الإيطالي ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ويرتقي للمركز الرابع في الترتيب.

واستطاع روما تسجيل هدفين عن طريق نيكولو زانيولو وأليكساندر كولاروف في الدقيقتين 15 و34 إلا أن تورينو لم يستسلم ورد بقوة مدركا التعادل بهدفي توماس رينكون وكريستيان أنسالدي في الدقيقتين 51 و67.

وسرعان ما استعاد روما زمام الأمور مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 73 عن طريق ستيفان شعراوي.

أخبار متعلقة

عماد النحاس: أحداث التحكيم غريبة.. إلغاء الهدف بناءً على ضغط جهاز النجوم بالفيديو – مناوشات بين صلاح وساخو بعد سقوط نجم ليفربول داخل منطقة جزاء بالاس النهار الجزائرية: إقالة مدرب شبيبة الساورة

وتوقف رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز التاسع.

وفاز روما بالمباراة الثالثة تواليا في الدوري ويحل الفريق ضيفا على أتالانتا في 27 يناير.

بينما تلقى تورينو أول هزيمة في البطولة منذ السقوط بهدف في الدربي أمام يوفنتوس في 15 ديسمبر.

ويستضيف تورينو في 27 يناير فريق إنتر ميلان في لقاء صعب.

روما تورينو الدوري الإيطالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

جنش: اتحاد الكرة ظلمني بالإيقاف.. ومصيلحي قال رواية لم تحدث 4 دقيقة | مصر
النقاز: مشاكلي العائلية انتهت.. ومواجهة بيراميدز مهمة لأنها أمام المنافس المباشر 7 دقيقة | إفريقيا
سولاري: ريال مدريد لا يستسلم أبدا.. سنقاتل على كل البطولات 29 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - دورتموند يقهر لايبزيج بهدف فيتسل 31 دقيقة | أوروبا
كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 31 دقيقة | المحترفون
كوسيلني: أظهرنا للجميع أننا نعمل كمجموعة واحدة.. مستمرون في السباق 31 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك